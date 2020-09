Migranti, Di Maio: Riforma ambiziosa politiche Ue, Italia non ce la fa da sola

di lrs/ntl

Cernobbio (Como), 4 set. (LaPresse) - "L'intero impianto comunitario delle politiche di migrazione e asilo deve essere riformato in modo ambizioso per creare un sistema equo, compatto e a prova di crisi, ispirato ai principi di solidarietà e responsabilità condivisa. Non possiamo pensare che l'Italia, da sola, riesca con le sue sole forze a sostituire l'ambizione di un progetto unitario e solidale che dia risposte e prospettive concrete nel Mediterraneo e in Africa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Forum 'The European House-Ambrosetti' a Cernobbio.

