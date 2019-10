Migranti, Di Maio: Preoccupati, redistribuzione può aumentare partenze

di npf/vln

Roma, 4 ott. (LaPresse) - La redistribuzione europea dei migranti "può avere un effetto di pool factor sulle partenze", perché "tu parti e sai che non solo arrivi in Italia ma puoi arrivare anche in Francia.

La redistribuzione può anche aumentare le partenze". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. "Abbiamo delle preoccupazioni sulla redistribuzione - ha aggiunto Di Maio - preoccupazioni che sono condivise da altri paesi. Stiamo lavorando per evitare il pool factor. Chi ha bisogno di aiuto può restare in Europa ma chi non può restare sarà rimpatriato, il meccanismo deve essere questo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata