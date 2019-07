Migranti, Di Maio: Ong incoscienti, usano barca a vela

di scp/mad

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Sono incoscienti, questi delle Ong, che utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere delle persone e venire in Italia". Così il vicepremier Luigi Di Maio al Villaggio Coldiretti a Milano.

