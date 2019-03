Migranti, Di Maio: Non sarà nuovo caso Diciotti, va risolto in prossime ore

di npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - "Non sarà un altro caso Diciotti, si deve risolvere nelle prossime ore. Per questo siamo in costante contatto con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno". Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio a Potenza, parlando della nave 'Mare ionio'.

