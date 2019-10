Migranti, Di Maio: Nessuna volontà di contrapporre testo a dl Sicurezza

di npf/scp

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Per quanto riguarda il decreto sicurezza, qui non c'è nessuna volontà di mettere questo decreto in contrapposizione con altri. Abbiamo detto che sul decreto sicurezza recepiremo le osservazioni del presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.

