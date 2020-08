Migranti, Di Maio: Lavorare insieme a Tunisia per stop partenze

di abf

Roma, 17 ago. (LaPresse) - "Non possiamo permetterci rischi sanitari, ci aspettiamo la massima collaborazione dal governo tunisino per fermare le partenze e siamo pronti a dare tutte le strumentazioni che servono per fermare l'emigrazione clandestina". Così in un video su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

"I nostri rapporti con la Tunisia non possono essere ostaggio di qualche trafficante senza scrupoli. Non c'è più tempo, lavoreremo congiuntamente per fermare le partenze", ha aggiunto.

