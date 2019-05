Migranti, Di Maio: Gioco di squadra, senza urlare problemi si risolvono

di npf

Roma, 10 mag. (LaPresse) - "Ieri c'è stata la dimostrazione che quando il governo gioca da squadra segna il punto. Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo però che ad occuparsene non fosse nuovamente l'Italia, ma l'Europa!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio. "La giornata di ieri mi auguro faccia riflettere qualcuno - aggiunge - Se quando nasce un problema il tuo primo primo pensiero non è risolverlo, ma finire sui giornali, allora c'è qualcosa che non va. In un governo ci si siede al tavolo tutti insieme e si lavora. Per il Paese. Questo ci chiedono gli italiani!".

