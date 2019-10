Migranti, Di Maio: Domani decreto, in 4 mesi decisione su rimpatri

di vln

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "Non credo che la soluzione sia dire 'accogliamoli tutti' e per questo mi sono preso pesanti critiche. La soluzione è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi ma per chi no può non possiamo aspettare due anni per sapere se possono stare qui o se possono essere rimpatriati. Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devon essere rimpatriate". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4.

