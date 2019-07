Migranti, Di Maio: Difendere confini sempre, non solo con Ong

di scp/mad

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Malta ha dato la sua disponibilità e secondo me è giusto che queste persone vadano a Malta, però non ci si può occupare dei migranti solo quando fanno notizia, qui ci sono 54 persone su una barca e ne sono sbarcate 300 nell'ultimo mese, quindi per quanto mi riguarda dobbiamo lavorare sempre a difendere i confini e non solo quando ci sono le Ong". Così il vicepremier Luigi Di Maio al Villaggio Coldiretti a Milano, a proposito della barca Alex della Ong Mediterranea.

