Migranti, Di Maio: Comportamento Ong non c'entra con salvataggi in mare

di dab

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Le Ong si stanno comportando in un modo che non ha nulla a che vedere con i salvataggi in mare". Lo afferma il ministro del Lavoro e capo politico M5S, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata