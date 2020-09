Migranti, Di Maio: Chiediamo impegno europeo su rimpatri e redistribuzione

di mbb/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) "Sul tema delle crisi umanitarie, tutti i Paesi dell'Occidente si stanno confrontando con un fenomeno globale. Come Italia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo sui flussi migratori. Però l'Italia non ce la può fare da sola, non solo per redistribuire ma anche per rimpatriare: sono queste le due voci che stiamo su cui stiamo chiedendo impegno all'Unione europea. Su questo tema serve cuore ma anche tanta testa". Così il ministro degli Esteri Luigi in conferenza stampa con l'omologo Usa Mike Pompeo.

