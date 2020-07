Migranti, Conte: Situazione complessa, servono tempestività ed efficacia

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Tra le misure che perderebbero efficacia anche la possibilità di utilizzare navi per la quarantena dei migranti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid. Il premier ha parlato di "situazione complessa che va affrontata con risoluzione, tempestività ed efficacia".

