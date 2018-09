Migranti, Conte: Serve gestione europea per evitare altro caso Diciotti

di ntl/lcl/npf

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea e quindi dobbiamo lavorare per completare quel processo che ha segnato una svolta lo scorso giugno con delle conclusioni per una nuova strategia nella gestione dei migranti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi.

