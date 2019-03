Migranti, Conte: Sbarchi sono sconfitta, Italia lasciata sola

di ect

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Quando si assiste a uno sbarco è già una sconfitta, perchè significa che ci sono state persone disperate, che hanno fatto chilometri, hanno pagato tanti soldi, hanno subito anche sevizie a volte, torture, e sono così disperati che mettono a rischio la propria vita per attraversare in modo improvido il mare Mediterraneo. Molti hanno trovato la morte negli anni scorsi". Così il premier Giuseppe Conte ad Assisi (Perugia) all'incontro con i giovani in occasione della cerimonia di consegna della Lampada della Pace al Re Abdallah II di Giordania, a cui partecipa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Stiamo lavorando perchè uno sbarco in Grecia, in Italia, in Spagna, e Malta sia considerato uno sbarco in Europa e perchè ci sia una solidarietà condivisa", ha detto il premier.

