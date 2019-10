Migranti, Conte: Risolveremo problema senza slogan 'porto chiuso'

di lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Risolveremo il problema dell'immigrazione non con lo slogan 'porto chiuso'". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, lanciando una stoccata a distanza all'ex ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. "Gli slogan li lasciamo a quelli che dicono che hanno le coperture finanziarie per non far pagare nessuno, regalando servizi da 100-200 miliardi", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata