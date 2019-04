Migranti, Conte: Politica italiana non è solo porti aperti o chiusi

di dab

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "La politica italiana sull'immigrazione, chi ha avuto la bontà di seguirla con attenzione, non si è mai ridotta a 'porto aperto sì' o 'porto aperto no', quella è una semplificazione per il grande pubblico". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. "Chi ha la bontà di seguirla, con l'impegno di tutti i ministri competenti - aggiunge -, può scoprire che la politica italiana sull'immigrazione è molto più complessa".

