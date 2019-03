Migranti, Conte: Non strumentalizzare singolo caso, serve approccio Ue

di mbb/npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Circa le richieste delle opposizioni sui migranti a bordo della nave 'Jonio', "io invito tutti a non strumentalizzare il singolo caso". Lo ha detto alla Camera il premier Giuseppe Conte, all'inizio delle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Fin quando non riusciremo ad avere un approccio europeo, fino a quando non opereremo con i movimenti secondari, noi come Governo ci riterremo insoddisfatti", ha detto Conte.

