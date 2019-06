Migranti, Conte: Governo non li ha mai lasciati morire in mare

di dab

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Questo governo non ha mai lasciato che un solo migrante morisse in mare volontariamente. Nelle emergenze più urgenti che abbiamo affrontato, abbiamo sempre prestato il soccorso in qualsiasi circostanza". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a un incontro organizzato a Napoli, presso la Onlus 'Oasi Figli in Famiglia', replicando a una donna che contestava le politiche dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori.

