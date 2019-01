Migranti,Conte:Caso eccezionale non mette in discussione linea governo

di ntl

Roma, 10 gen. (LaPresse) - "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale, non mette in discussione la linea del governo, la coerenza della nostra azione. Come non l'ha messa in discussione l'intervento che abbiamo fatto su Diciotti".Lo dice in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

