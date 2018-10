Caso respingimenti, Castaner: "Parlerò con Salvini e gli altri ministri Ue". Funzionari del Viminale in arrivo a Claviere

Si cerca la via del dialogo tra Francia e Italia sulla questione degli sconfinamenti. Il nuovo ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, in un'intervista a Le Journal du Dimanche, ha annunciato che "prossimamente" vorrà discutere con gli "omologhi europei, compreso il signor Salvini" della questione "migranti e dei respingimenti alla frontiera tra Francia e Italia". "Le procedure applicate alla frontiera, da entrambe le parti, sono il risultato del Codice Schengen e di un accordo bilaterale franco-italiano - spiega - Nella maggior parte delle zone di confine, la cooperazione con la polizia italiana sta andando bene. Capisco che è necessario rafforzare questa cooperazione nella regione di Bardonecchia. Non contare su di me per aggiungere polemiche alla controversia".

Nel frattempo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, i funzionari della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) arriveranno a breve a Claviere per verificare la situazione.

Sabato la tensione tra Roma e Parigi è salita nuovamente, dopo che Matteo Salvini ha diffuso sui social un nuovo video nel quale si vede la polizia transalpina mentre "scarica" alla frontiera tre persone. Per Salvini si tratta "dell'ennesimo abuso transalpino che ha approfittato anche della buona fede della nostra polizia, avrà conseguenze: per nostra iniziativa a Clavière sono già state inviate delle auto di pattuglia per controllare e presidiare il confine. Dalle parole ai fatti". Salvini ha anche invocato l'intervento di Bruxelles. "Chiedo a Juncker, visto che siamo di prima mattino lo posso fare - ha detto, ironizzando ancora una volta sul presidente della Commissione - di dare una risposta ferma a quella che è una evidente presa in giro degli italiani e dei regolamenti europei". Alla fine in serata è arrivato un ramoscello d'ulivo da Parigi, con la proposta di un incontro tra prefetti e polizia da convocarsi al più presto per "migliorare la cooperazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata