Migranti, Chigi: I 36 soccorsi dalla Marina sbarcheranno ad Augusta

di dab/ntl/mad

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "I 36 migranti che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare e che sono stati messi in salvo dal personale della nostra Marina militare che era a bordo della nave Cigala Fulgosi, sono stati tutti trasferiti sull'unità Stromboli. Ringrazio Francia, Malta, Lussemburgo e Germania per la sollecitudine con cui, nel giro di poche ore, hanno dichiarato la disponibilità ad accoglierli, partecipando alle operazioni di redistribuzione. La nave Stromboli viaggia adesso verso il porto militare di Augusta, dove i migranti verranno fatti sbarcare". Lo comunica in una nota la Presidenza del Consiglio dei ministri.

