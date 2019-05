Migranti, Bartolo: "Chiederò commissione d'inchiesta per crimini nel Mediterraneo"

Il medico di Lampedusa, eletto al Parlamento Ue nelle liste del Pd: "Non è il buonismo ma il rispetto dei diritti umani che porto in Europa"

"Uno dei primi atti che chiederò quando sarò al Parlamento europeo è quello di istituire una commissione di inchiesta su tutti i crimini che sono stati commessi nel Mediterraneo perché questo deve venire fuori". Lo annuncia il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, eletto all'Europarlamento nelle liste del Partito democratico in conferenza stampa alla Camera. "La mia scelta di entrare in politica e andare al Parlamento Ue - spiega - è data dalla volontà di spiegare tutto quello che succede nel Mediterraneo in modo che le persone possano decidere se stare dalla parte del bene o del male. Ho sentito tante menzogne in tv che hanno portato gli italiani a cambiare rotta. Non è il buonismo ma il rispetto dei diritti umani che porto in Europa".

"Pensare che che la vita delle persone non conta nulla perché non è permesso a nessuno di andarle a prendere è irreale. Voglio che l'Italia torni a essere una delle più grandi e civili democrazie del mondo e rifiuti quello che non ci appartiene", sottolinea raccontando di essere stato chiamato più volte anche nell'ultima notte perché: "Ci sono stati diversi sbarchi".

"Se un pescatore, come lo sono stato io, si trova davanti a un gommone non si mette a pensare se ha 10mila euro in banca o meno. I pescatori salveranno tutti, poi magari chiederanno un mutuo...", dice ancora, per poi concludere: "Lunedì ci siamo svegliati in un'Italia più nera e più buia, io voglio un faro di luce".

