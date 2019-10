Migranti, arriva il decreto Di Maio per rimpatri pù sicuri

Il ministro degli Esteri: "In quattro mesi si capirà se hanno i requisiti per restare in Italia"

Arriva il decreto targato Luigi Di Maio sui migranti, dopo gli annunci dei giorni scorsi. "Ci permetterà in quattro mesi di capire se possono stare qui o possono essere rimpatriati", ha spiegato in tv il ministro degli Esteri che venerdì presenterà il provvedimento alla Farnesina, insieme al Guardasigilli Alfonso Bonafede.

"La soluzione non è accogliamoli tutti", ha aggiunto il leader M5s, che ha anche avvertito: "Inutile venire in Italia se non avete i requisiti per l'asilo. Perché in maniera pacifica e democratica vi rimandiamo indietro".

Nel testo anche l'indicazione dei Paesi sicuri per velocizzare i rimpatri.

