Migranti, Armatore di Mare Jonio denuncia Salvini per direttiva

La querela è per calunnia aggravata e diffamazione

L'armatore della Nave Mare Jonio Alessandro Metz ha presentato questa mattina alla procura di Roma una querela per calunnia aggravata e diffamazione riguardo alla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Salvini per fermare gli sbarchi. "Calunnia aggravata perché siamo accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (che comporta una pena di 10 anni) e diffamazione perché la direttiva è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Interno", ha spiegato l'armatore. "Siamo contenti se si aprirà l'inchiesta perché ci permetterà di andare a fondo nella situazione. Con questa querela, se il ministro deciderà di non scappare dal processo, si potrà determinare se la direttiva corrisponde al vero. È un'opportunità che diamo al ministro", ha spiegato Metz.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata