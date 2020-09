Migranti, a Lampedusa altre 2 navi quarantena e aiuti economia

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - Entro giovedì approderanno a Lampedusa altre due navi per la quarantena dei migranti, da 600 posti ciascuna, mentre l'isola sta facendo i conti con l'hotspot al collasso. A queste, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, si aggiunge la Gnv Allegra, la nave che ospiterà i 353 migranti soccorsi dalla Sea Watch 4, diretti verso Palermo, per la quarantena e altre 200 persone in arrivo da alcuni centri della Sicilia. Intanto, sul tavolo dell'incontro previsto per domani a Palazzo Chigi, a cui prenderanno parte, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il governatore siciliano Nello Musumeci e il sindaco Totò Martello, lo stop alle scadenze fiscali fino al 31 dicembre dell'anno prossimo e mutui agevolati per Lampedusa e, in particolare, per i settori alberghiero e della pesca.

