Mibact: Superati i 200mila bonus vacanze erogati, pari a oltre 92 mln

di npf/abf

Roma, 2 lug. (LaPresse) - Alle ore 16 di oggi sono 200mila i Bonus vacanze erogati attraverso la app Io per un controvalore economico pari a 92.229.600 euro. Sono 1.112 i nuclei familiari che hanno già speso il bonus nelle strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa che il governo ha inserito nel decreto rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19. Così l'ufficio stampa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

