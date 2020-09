Mes, Zingaretti: Opportunità che va colta

di vln/lrs

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Il Mes è un prestito finalizzato a migliorare la sanità a condizioni favorevoli, e crediamo che pur in un progetto collettivo e collegiale di misure questa opportunità vada colta". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa per la presentazione delle proposte del Pd per l'utilizzo dei fondi Ue. "Vogliamo aprire un percorso per contribuire alla rinascita italiana, un anno fa c'era uno tra i governi più anti-europeisti ma oggi l'Italia guida l'innovazione europea, ora tocca ai Paesi membri che devono essere all'altezza delle misure che l'Ue ha messo in campo. C'è il Recovery Fund ma c'è anche il Mes", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata