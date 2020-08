Mes, Tajani: FI voterà sì, convinceremo alleati che non è questione di fede

di mbb/abf

Rimini, 21 ago. (LaPresse) - "Sono assolutamente favorevole all'utilizzo del Mes. Un possibile ritorno del coronavirus, una seconda ondata deve metterci in guardia perché il Mes può permettere di avere delle strutture sanitarie all'altezza della situazione". Così Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, in conferenza stampa al Meeting di Rimini.

"Il Mes non è dogma di fede: è una questione contabile. Se io devo acquistare una casa e accendere un mutuo mi rivolgo a 3-4 banche. Chi mi dà le condizioni più vantaggiose? Vado da quella. C'è, da parte dello Stato, la possibilità di sottoscrivere un patto molto chiaro - ha sottolineato Tajani -. Faremo di tutto per convincere gli alleati che non è una questione di fede, ma una questione contabile".

