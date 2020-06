Mes, Speranza: Risorse essenziali, mi batterò per più soldi a Sanità

di dab

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Le risorse del Mes sono essenziali per rafforzare il sistema sanitario nazionale. Mi batterò con ogni energia di cui dispongo per mettere più soldi sulla sanità. Il governo non può più aspettare. Se non ora quando?". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata