Mes, Speranza: Nessun pregiudizio, risorse per salute devono arrivare

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Io lavoro costantemente per portare più risorse al Servizio sanitario nazionale. Oggi io spingo perché tutte le risorse possibili arrivino al Ssn. Le risorse del Mes sono assolutamente significative e arrivano a tassi convenienti. Non può avvenire che queste risorse non arriviano, sto già lavorando a un piano. Se il Parlamento dovesse decidere di non avere queste risorse dal Mes, dovremo attingere al Recovery Fund. Il Parlamento dovrà decidere. Da parte mia non ci deve essere un pregiudizio. Non è ammissibile che le risorse per la salute non arrivino". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio 24, rispondendo a una domanda sul Mes.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata