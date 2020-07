Mes, Speranza: Chiudere dossier, spingerò per avere ogni risorsa

di abf

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "Mes? Dobbiamo chiudere il prima possibile c'è un dibattito aperto e poi il Parlamento dirà l'ultima parola. Servono risorse senza precedenti, io spingerò per avere tutte le risorse che servono". osì il ministro della Salute, Roberto Speranza, a 'In Onda' su La7. "Servono sicuramente risorse, c'è una discussione in corso, ma una cosa è certa: non si può tornare al passato, servono più risorse per il Ssn", ha aggiunto.

