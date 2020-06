Mes, Sileri: Ok se sono soldi vantaggiosi e senza vincoli

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Se alcuni Paesi hanno detto no al Mes ci sarà un perché. A mio avviso se sono soldi vantaggiosi, senza vincoli e in tempi rapidi allora va bene. L'Italia ha già dato tanto all'Europa, non ci dimentichiamo che tutta l'austerity e i tagli vengono da lì, quindi ora serve un cambio di passo”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

''Mai come ora le sorti del nostro Paese, parlando del servizio sanitario nazionale, dipendono dalla burocrazia – ha aggiunto Sileri-. Dobbiamo eliminare la burocrazia per far rinascere il nostro Paese. Quello che è successo documenta inesorabilmente i difetti e le carenze che negli ultimi anni hanno aggravato il servizio sanitario nazionale. Lo hanno detto prima i lavoratori e poi i pazienti, mentre politici e amministratori si sono nascosti dietro la logica dei tagli necessari e del mancato finanziamento. Servono venti o venticinque miliardi rapidi da usare bene, per riforme strutturali in campo sanitario e a partire dal personale, alzando gli stipendi”.

