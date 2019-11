Mes, Salvini: Senza mandato è alto tradimento

di ddn/dab

Roma, 20 Nov. (LaPresse) - "Noi abbiamo detto in tutte le sedi 'non avete mandato per approvare neanche un pezzettino di questa roba'. Se qualcuno lo ha fatto, lo ha fatto tradendo il mandato del popolo italiano. In guerra e anche in pace l'alto tradimento è qualcosa che costa". Così Matteo Salvini, leader della Lega, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma.

