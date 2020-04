Mes, Salvini: Qualcuno sta provando a truffare gli italiani

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Qualcuno sta provando a truffare gli italiani. In queste ultime 24 ore ne stanno succedendo di tutti i colori. E' rispuntato il Mes, che poi ci venderanno come 'leggero', 'simpatico', 'camuffato'". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

