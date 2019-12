Mes, Salvini: Italia Viva non al tavolo, stanchi litigi governo

di bdr

Milano, 1 dic. (LaPresse) - "Il presidente di Italia Viva Rosato ha spiegato al presidente Conte, visto che il nuovo litigio della maggioranza è sul Mes e noi siamo i pacificatori, che non abbiamo nulla su cui litigare, se la vedessero tra loro". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a Non e' l'Arena su La7. "Gli italiani - ha spiegato - sono stanchi di questi vertici ogni tre giorni, vogliono risposte. Sembrano delle serie come Beatiful".

