Mes, Salvini: Conte servo poteri forti Ue e nemico italiani

di lrs

Milano, 2 dic. (LaPresse) - "Oggi è stata una giornata impegnativa in Italia, perché abbiamo un presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell'Europa e nemico degli italiani. E, quindi, vediamo di combattere per i nostri popoli". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Anversa, in Belgio, per l'incontro 'Una nuova speranza per l'Europa', con riferimento al dibattito sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) in Parlamento.

