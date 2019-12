Mes, Salvini ai giornalisti in piazza: Allontanatevi, io qui per cittadini

di mad

Milano, 7 dic. (LaPresse) - "Chiedo ai giornalisti di allontanarsi, io sono qui per i cittadini. Tanto poi tendenzialmente i giornalisti scrivono quello che vogliono". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con un megafono in largo Cairoli a Milano in uno dei gazebo allestiti dalla Lega per raccogliere le firme contro il Mes.

