Mes, Renzi: Corrao chi? Utilizzeremo 37 mld e Governo non cadrà

di npf/abf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - L'europarlamentare del M5S Ignazio Corrao dice che se l'Italia utilizzerà il Mes il Governo cadrà? "Io non so chi sia Ignazio Corrao, quello che è certo è che Ignazio Corrao non sa cosa sia il Mes. Sinceramente è ovvio che si utilizzerà il Mes ed è altrettanto ovvio che il Governo non cadrà". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista a LaPresse. "Per altro - aggiunge - vorrei segnalare che Ignazio Corrao non siede nel Parlamento della Repubblica italiana, ma a Strasburgo per cui le sue considerazioni sul Governo valgono meno di zero".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata