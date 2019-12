Mes, Misiani: Ultima parola è del Parlamento, nessun accordo prima che si esprima

di scp

Milano, 5 dic. (LaPresse) - “L'ultima parola è dei parlamenti nazionali, non finalizzeremo alcun accordo prima che si esprima il Parlamento italiano". Così il viceministro dell'Economia Antonio Misiani a Radio anch'io su Rai Radio1. "Il ministro Gualtieri ha annunciato un passo in avanti importante sulla questione delle clausole di azione dei creditori. Sul trattato un accordo di massima è stato raggiunto nel giugno 2019 con il governo precedente, il negoziato era già iniziato ma non era stato finalizzato", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata