Mes, Guerini a M5S: Basta ultimatum e bandierine, stancano il Paese

di lrs

Milano, 30 nov. (LaPresse) - "Lo voglio dire ai nostri alleati: basta ultimatum e basta bandierine. Non servono, stancano il Paese. Noi non rinunciamo a nessun tema di fondo per noi fondamentale. La discussione sul Mes è emblematica. Non è che lo abbiamo negoziato noi, è stato negoziato dal governo precedente. Lo portiamo fino in fondo e lavoriamo, ma dare ultimatum da questo punto di vista non credo sia utile. Dobbiamo richiamare tutti a una maggiore responsabilità". Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante l'assemblea nazionale di Base riformista, l'area del Pd che fa capo agli ex renziani, a Milano.

