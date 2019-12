Mes, Gualtieri: Risoluzione maggioranza, fiducioso in linea governo

di dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - In Parlamento "ci sarà una risoluzione, non sul Mes, ma sull'Europa e sui temi di politica europea, ampia, su cui sono fiducioso che si esprimerà una linea di un governo e una maggioranza parlamentare che si colloca nel campo europeista con la propria visione e le proprie proposte". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa a Bruxelles.

