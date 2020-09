Mes, Gualtieri: Non è panacea, ma non nasconde manovre austherity

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Il Mes, come lo Sure, è uno strumento che offre liquidità, con prestiti a tasso zero. È importante, ma non fa la differenza come il Recovery fund. Il Mes non è la panacea di tutti i mali, ma non è che le condizionalità sono state sospese per un impegno politico della Commissione Ue. La condizionalità c'è, è quella che le risorse si spendano per la sanità". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano. "Dire che il Mes nasconde le manovre di austherity, però, è una cosa falsa", aggiunge.

