Mes, Gualtieri: Non c'è rischio che cada governo, Italia credibile

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Non penso che c'è un rischio che cada il governo". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa a Bruxelles. "C'era una richiesta dell'Italia di dare tempo al Parlamento di esprimersi e anche di chiarire e precisare alcuni aspetti della riforma del Mes - aggiugne -. Su questo c'è stato un esito positivo della discussione", dunque un risultato "che volevamo, però con la credibilità, la fiducia e il consenso nei confronti del nostro Paese". Il responsabile del Mef, poi, spiega: "C'è stato un negoziato, anche intenso, ma come testimoniano le parole di Centeno l'Italia non è uscita isolata, ma come un Paese centrale, importante e che viene ascoltato, soprattutto quando pone le questioni nel modo corretto".

