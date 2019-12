Mes, Gualtieri: Lega irresponsabile, demagogia per uscita Italia da euro

di dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "È noto che Borghi e la Lega sono per l'uscita dall'euro, quindi si confermano nemici degli interessi dell'Italia, della tutela del risparmio degli italiani. Se si facesse quello che dice Borghi, i risparmi degli italiani perderebbero molti soldi, il valore dei loro stipendi, delle loro pensioni verrebbe drasticamente ridotto". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, in conferenza stampa a Bruxelles. "È una ricetta fallimentare che, per fortuna, non incontra il favore degli italiani - aggiunge -. Tutta questa demagogia sul Mes non era altro che una variante dell'opposozione della Lega alla permanenza dell'Italia nell'euro, che qualifica la Lega come una forza politica irresponsabile e inadatta a governare il Paese, perché persegue una linea contraria agli interessi nazionali".

