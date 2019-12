Mes, Gualtieri: Aggiornato Conte costantemente, mi confronterò con Di Maio

di dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Ero impegnato all'Eurogruppo, ho aggiornato naturalmente il presidente del Consiglio costantemente nel corso del negoziato, ma non ho avuto ancora modo di confrontarmi" con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, "conto di farlo al mio ritorno". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono fiducioso che sia riconosciuto come positivo l'esito di questo negoziato all'Eurogruppo", aggiunge.

