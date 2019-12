Mes, fonti M5S: Accordo chiuso, accolte modifiche

di scp

Milano, 11 dic. (LaPresse) - “Soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento”. Lo si apprende a proposito del Mes da fonti M5S, che precisano inoltre che “la logica di pacchetto è stata confermata, ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo”. Le stesse fonti garantiscono che “ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio”.

