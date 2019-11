Mes, Di Maio: Servono molti miglioramenti, no ad accelerazioni incaute

di abf

Roma, 30 nov. (LaPresse) - "Mes? Quel trattato ha bisogno di molti miglioramenti, noi non possiamo pensare di firmare al buio un trattato come il Mes. Quando avremo letto tutto potremo valutare se convenga all'Italia, è sano non accelerare in maniera incauta e aspettare la fine dei negoziati su vari aspetti". Così Luigi Di Maio, parlando al Villaggio Coldiretti di Matera, riguardo il Mes. "L'unione bancaria per come è scritta mi preoccupa ancora più del Mes. E' bene che ci sia una riflessione", ha aggiunto.

