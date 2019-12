Mes, Di Maio: Ieri non è stata votata alcuna autorizzazione a firmare

di abf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - "Ieri non è stata votata alcuna autorizzazione a firmare il Mes, altrimenti mi sarei rifiutato. Il Mes non è stato approvato, chi dice il contrario mente sapendo di mentire". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

