Mes, Di Maio: Bilancio del Paese non è in emergenza

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Sul Mes rispondo come il ministro Gualtieri, che il guadagno è di 300 milioni, cioè la differenza sugli interessi. Abbiamo sempre detto che potevamo accedere al Mes in caso di emergenza del bilancio del Paese, se non lo facciamo vuol dice che il nostro bilancio non è in emergenza". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio, aggiungendo che "abbiamo un terzo trimestre in crescita".

