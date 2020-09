Mes, Delrio: Chiare le parole di Gentiloni, stop dubbi e diffidenze

di dab/npf

Roma, 1 set. (LaPresse) - "Le parole del Commissario Paolo Gentiloni sono chiare, non esistono condizionalità per attingere alla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità finalizzata a rafforzare i sistemi sanitari nazionali. Le risorse del Mes, equivalenti a circa un terzo del nostro bilancio sanitario, sono immediatamente disponibili e con tassi favorevoli che ci farebbero risparmiare fino a 6 miliardi di interessi. Abbiamo bisogno di investire subito nella sanità, specialmente quella territoriale, per renderla ancora più efficiente, moderna e vicina alle persone. E' tempo di mettere da parte dubbi e diffidenze e agire con buonsenso". Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

